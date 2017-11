Loes Boone (22) van WVC Volley voorlopig veroordeeld tot de bank

De wedstrijd bij en tegen Boemerang Eibergen is twee sets oud als Loes Boone van WVC Volley naar de bal toe wil stappen. Plots voelt het alsof ze een keiharde trap achterop haar achillespees krijgt. Met veel pijn stort de 22-jarige spelverdeelster uit Wierden naar de grond. Ze heeft direct in de gaten dat het niet goed is.

"We zijn meteen naar de huisartsenpost gegaan", vertelt ze. "Ik bleek mijn achillespees volledig afgescheurd te hebben. Dikke, vette pech."

Boone is een belangrijke kracht binnen het team van trainer Frank van den Noort. "Ik heb hem nog gevraagd naar de beelden van het moment, aangezien onze wedstrijden worden opgenomen. Maar het zag er volgens hem wel ernstig uit, dus hij wilde het me niet sturen."

Hoewel het seizoen nog pril is, lijkt het erop dat het voor de Wierdense volleybalster al over is. "Ik weet nog niet precies hoe lang ik eruit zal zijn. Sinds zaterdag heb ik gips om mijn been, dat houdt de pees op de plaats."

Gisteren onderging Boone een screening, vandaag zal ze al geopereerd worden. "Ze gaan de uiteinden van de pees aan elkaar hechten, aangezien het niet vanzelf aan elkaar groeit. Daarna moet mijn been weer een tijdje in het gips."

Kampioensploeg

De spelverdeelster keerde vorig jaar weer terug bij de club waar ze in haar jeugd ook al speelde, na uitstapjes naar onder meer Geesteren en Groningen. Bij WVC Volley kwam ze terecht in een absolute kampioensploeg. De afgelopen jaren klommen de Wierdense vrouwen van de tweede klasse naar de tweede divisie. Bijna elk jaar was het feest. "Frank van den Noort is een goede trainer. Met jonge meiden en wat oudere, ervaren speelsters van buitenaf is dat een topcombinatie gebleken."