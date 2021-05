Luchthaven Twente opnieuw decor voor hardlopers

Set-Up'65 hekkenslui­ter na verlies tegen Peelpush

8 mei MEIJEL - De volleybalsters van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 hebben de rode lantaarn in de degradatiepoule van de eredivisie overgenomen van Peelpush. In een onderling duel in Meijel trokken de Ootmarsumse vrouwen aan het kortste eind: 3-0.