Luuk Wijering wint Sisu Oudejaarscross

Almelo is weer even volleybalstad maar toptoernooi blijft kwetsbaar

30 december ALMELO - Eredivisionist Eurosped vertrok naar Vroomshoop en de traditie van het jaarlijkse topvolleybaltoernooi tussen Kerst en de jaarwisseling hangt nog steeds aan een dun draadje. Maar dezer dagen is er toch weer even topvolleybal in de IISPA-hal.