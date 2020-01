Luuk Wijering zegeviert bij Oudejaarscross

ALMELO – De Sisu Oudejaarscross was op 31 december alweer toe aan de 44e editie. De winst op de 10 kilometer ging naar Nijmegenaar Luuk Wijering, die in extremis zijn Ethiopische concurrent Abrha Gesewe wist te verslaan.

Door de mist kreeg de loop, de vierde in de reeks van de Twentse Cross Competitie, een sfeervol tintje. Vanaf de start waren Wijering en Gesewe al weg, samen met oud-Almeloër Geert Tuinstra (tegenwoordig woonachtig in Zweden) en Caimin Stevens. Op het zware parcours moest Enschedeër Stevens er als eerste af. Van het drietal op kop deed Wijering het meeste werk, maar leek de Ethiopiër het makkelijkst om te gaan met de mulle zandheuvels die bedwongen moesten worden. In de vierde en laatste ronde moest Tuinstra passen en liepen Wijering en Gesewe samen richting de finish. Wijering, afkomstig uit Lonneker, bleek over het scherpste eindschot te beschikken: 38:22 ten 38:23 voor Gesewe. Tuinstra liep twaalf tellen later als derde binnen in 38:35.

De vrouwenrace werd vanaf het begin gedomineerd door de Almelose Marliz Altena. Zij leidde het veld vanaf de start en won in 48:58. De Enschedese Titia van der Stelt, lid van LAAC Twente, volgde in 49:45, plaatsgenote Tessa Schurink werd derde in 50:56.

Vijf kilometer

De wedstrijd over 5 kilometer leverde een zege op voor Boy Foks van AV Haaksbergen. Daarvoor moest hij wel afrekenen met Daan Schouten en Martijn Oonk, beiden trainend onder Herman Moelard bij LAAC Twente. Foks bleef duatleet Schouten uiteindelijk zeven seconden voor. Foks won in 18:47, Schouten kwam in 18:54 over de eindstreep. Martijn Oonk liet niet lang op zich wachten: de Enschedeër liep binnen na 19:07.