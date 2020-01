Maarten Nijland grijpt naast rood-wit-blauw op NK

Joy Beune zevende op 1500 meter op EK

10 januari HEERENVEEN Joy Beune uit Borne heeft vrijdagavond tijdens het EK afstanden de zevende tijd gereden op de 1500 meter: 1.56,41. De Europese titel op deze afstand was voor Ireen Wüst. Zij veroverde voor de eerste keer in haar glanzende schaatsloopbaan de Europese titel op deze afstand. De olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter zegevierde in Heerenveen in een tijd van 1.54,88.