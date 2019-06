Maikel van der Vleuten wint GP van CSI Twente

Video Succesvol­ste springrui­ter Jos Lansink is 'een echte paardenman'

20 juni MEEUWEN/GEESTEREN - Jos Lansink (58), geboren en getogen in Lemselo, is één van de succesvolste springruiters ooit. Hij won olympisch goud en werd wereldkampioen. Het CSI Twente in Geesteren, dat morgen begint met de grote internationale wedstrijd, was in 1988 het begin van zijn glorierijke carrière. Een monoloog opgetekend op zijn Belgische thuisbasis.