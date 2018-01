Mandervener Huzink is duinen van Dakar Rally nog lang niet zat

SAN JUAN DE MARCONA - De Dakar Rally zit op een kwart. En vooralsnog gaat het goed met de Tukkers. Ook met Mandervener Gert Huzink. Vorig jaar reed hij in de tweede etappe op een stilstaande auto en volgde uitschakeling. Nu zit de coureur van Riwald Dakar Team nog volop in de race met zijn Renault-truck.

Maandag zijn jullie zelfs zevende geëindigd. Hoe zwaar is het?

"Dit is tot nu toe de zwaarste Dakar die ik heb meegemaakt. Maar dat wisten we. De organisatie had aangekondigd dat er de eerste week veel duinen in zaten. En daar moeten we ook niet over klagen. Als rijders hebben we altijd gezegd dat het zo zwaar mogelijk moet zijn."

Jullie doel is de top 10. Gaat dat lukken?

"Daar heb ik alle vertrouwen in. We rijden goed. Dag twee was ook heel goed, maar drie lekke banden hebben ons een uur tijd gekost, anders hadden we nu al in de top 10 gestaan. Maar anderen hebben weer op een andere dag ellende, dus het heft zich op. En die duinen liggen ons wel. Vanzelfsprekend wil je de rally uitrijden, maar voor ons is ook het sportieve belangrijk. We gaan niet half gas rijden om die streep maar te halen, we willen hier mooie prestatie neerzetten en moeten daarom eerst een tandje bijzetten om die andere jongens in te halen."

Ben je de duinen al zat?

"Nog lang niet. Sterker nog, daarvoor komen we hier. De eerste zes dagen zitten we alleen maar in de duinen. Extreem lang, extreem hoog en extreem zacht. Dat levert soms een boel ellende op."

Jouw nachtrust is goed?