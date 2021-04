Mannen Ravijn door ruime zege naar derde plek

Jolly Jumpers dwingt derde duel af tegen Bemmel

15 april BASKETBAL - TUBBERGEN - Jolly Jumpers heeft een derde wedstrijd afgedwongen in de kwartfinales van de play-offs om de landstitel. Na verlies, dinsdag in Bemmel, werd Batouwe donderdag in Tubbergen met 79-68 verslagen. Zaterdag is het beslissende derde duel, wederom in Bemmel.