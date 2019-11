Mannen Ravijn onderuit in topper

Ongeslagen vrouwen­ploeg Bully Oldenzaal verrast met koppositie

8 november OLDENZAAL - Het kan voor Bully een memorabel seizoen worden. De vrouwenploeg van de hockeyclub is koploper in de eerste klasse. Na acht speeldagen is Bully nog ongeslagen. Lonkt aan het einde van het seizoen de overgangsklasse?