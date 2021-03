Mannen Ravijn ook onderuit tegen De Zaan

Jolly Jumpers dicht bij stunt bij Binnenland

6 maart BASKETBAL - BARENDRECHT - Nog nooit was Jolly Jumpers zo dicht bij een overwinning op Binnenland, de enige ploeg waarvan sinds de rentree in de eredivisie nog niet werd gewonnen. De Tubbergse ploeg kwam uiteindelijk net te kort en verloor in Barendrecht geflatteerd met 72-62.