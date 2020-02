Mannen Ravijn pakken de draad weer op

Het Ravijn moest duidelijk even warmdraaien in het eerste competitietreffen sinds anderhalve maand. De openingsfase was voor de nummer tien van de ranglijst, die na de eerste periode met 4-2 aan de leiding ging. In het tweede kwart zette de Nijverdalse ploeg de wedstrijd naar haar hand. Het hield de verdediging gesloten, scoorde zelf vijf keer en was daardoor halverwege de bovenliggende partij: 4-7

De Ham probeerde na de wisseling van kant aan te klampen, kwam bij 7-8 ook dichtbij, maar Het Ravijn hield in die fase de voorsprong in tact: 7-9. Nadat Bas ter Brake in de beginfase van de vierde periode de marge weer op drie had gebracht, werd aanvoerder Lars Gottemaker met een rode kaart uit het veld gestuurd. Gottemaker is daardoor in elk geval geschorst voor het duel van volgende week tegen koploper UZSC.