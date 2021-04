Mannen Ravijn pakken met zege tegen ZVL draad weer op

Coach Ron Loos moest geduld opbrengen voor hij zijn ploeg klaar kon stomen voor het duel tegen het Leidse ZVL. Want het verlies tegen UZSC dreunde nog wel even na. „Ze zaten er na afloop bij als dode vogeltjes. Zo teleurgesteld waren ze”, had Loos gezien.

UZSC is te kloppen

Het was het besef bij Het Ravijn dat de Utrechtse topploeg dit seizoen wél te verslaan is. „Die kans is groter dan voorgaande jaren”, meent Loos. De coach kreeg de bevestiging in de thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Terwijl de prijzen pas in de play-offs worden verdeeld.

Door het verlies tegen UZSC moet Het Ravijn zich richten op de derde plek in de competitie. UZSC en De Zaan zijn uit beeld en gaan strijden om de eerste plaats. In dat streven kon Het Ravijn zich geen misstap permitteren tegen ZVL. Dat gebeurde ook niet.

Controle

Het Ravijn controleerde vanaf de eerste minuut het duel, had bij rust al een geruststellende 4-1 voorsprong, die in het derde kwart werd uitgebouwd tot 10-4. Voor Loos het sein een aantal dragende spelers naar de kant te halen en wat extra rust te geven. Het spel van Het Ravijn werd mede daardoor wat rommeliger, ZVL won dat kwart ook, maar de Nijverdalse zege kwam niet in gevaar.