Mannen Ravijn spoelen kater weg met ruime zege

De onnodige puntendeling tegen Polar Bears zat ze flink dwars in Nijverdal, maar doordat de poules in het bekertoernooi bestaan uit zeven clubs, moest Het Ravijn, dat vrij was in de tweede ronde, een weekje wachten om de kater weg te spoelen. De Ham was het slachtoffer van de dadendrang van de ploeg van coach Ron Loos.