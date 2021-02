Mannen Ravijn stellen zege pas laat veilig

WATERPOLO - NIJVERDAL - Het Ravijn is in de poulefase van het bekertoernooi nog altijd ongeslagen. Na het gelijkspel tegen Polar Bears in de openingsronde en de zege bij De Ham, volgde zaterdag tegen ZVL de tweede overwinning: 15-11. Maar makkelijke ging het niet voor de Nijverdalse formatie.

Bij Het Ravijn keerde Sander Veltkamp terug in de ploeg en dat scheelde een slok op een borrel. Veltkamp speelt alleen de thuiswedstrijden en had met vijf treffers een groot aandeel in de overwinning op de gasten uit Leiden. De inbreng van Veltkamp was ook nodig aangezien een andere erkend schutter, Emiel Wouters, al snel twee fouten had verzameld en in de rest van het duel uiterst behoedzaam moest acteren.

Betere start ZVL

ZVL begon scherper aan het duel en stond bijna de hele eerste helft aan de goede kant van de score. Het Ravijn hield de Leidse opponent echter in het vizier en kwam bij 5-5 in de tweede periode voor het eerst langszij. Die score was tevens de ruststand aangezien beide ploegen in de laatste vijf minuten van de eerste helft het vijandige doel niet meer wisten te vinden.

Tot 7-7 was er evenwicht, maar daarna plaatste Het Ravijn via treffers van Yoran Loos en Sander Veltkamp het eerste tussensprintje. Maar daarmee was ZVL nog niet verslagen. Na twee minuten in het laatste kwart sloten de gasten weer aan tot 11-10 en was nog alles mogelijk.

Routiniers

Pas in de laatste vier minuten kon Het Ravijn een beslissend gat slaan. De ploeg van Ron Loos gaf weinig meer weg en de routiniers Lars Gottemaker en Sander Veltkamp namen de ploeg aan de hand richting de zege.