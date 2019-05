Mannenploeg Set-Up'65 slaat alarm: geen trainer en amper spelers

Set-Up besloot echter van die mogelijkheid af te zien. Er trainden weliswaar een aantal potentiële versterkingen mee voor volgend seizoen, maar de selectie was bij lange na niet op sterkte. Door het stoppen van de ervaren oefenmeester Hans Bruins miste Set-Up bovendien een trainer. Een opvolger voor hem is nog altijd niet gevonden.



“En ook enkele jongens die meetrainden, zijn afgehaakt”, zegt libero Fabian Geerdink. “Verder stopt Hans ten Dam, omdat hij op stage gaat in het buitenland en weet Jelle Clemens nog niet wat hij gaat doen. Daardoor hebben we op dit moment maar vijf spelers. Er traint nog wel een libero van Twente’05 mee. Als hij komt, moet ik als aanvaller spelen. De laatste keer dat ik dat heb gedaan, is twaalf seizoenen geleden. Dan hebben we net een team op de been, maar het is karig.”