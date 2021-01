Manon (30) uit Ootmarsum: ‘Mijn beautysalon is dicht, maar we mogen wel volleyballen’

Ook in Twente stroomt het schaats-dna nog door het lijf van schaatskam­pi­oen Gianni Romme

4 december ENSCHEDE - Hij moest er weer aan wennen, die blikken op straat en in de winkel. Alsof Gianni Romme weer die topschaatser was. In Twente zijn olympisch kampioenen dun gezaaid. Hij runt er nu alweer twee jaar IJsbaan Twente.