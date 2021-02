Marathonschaatser (32) uit Tubbergen is klaar voor de schaatsbubbel: 'Geweldig, al die aandacht die er nu voor ons is'

Hengelose waterpo­loër Winkel­horst wil toch met Oranje naar Tokio

26 januari De Hengelose waterpoloër Jorn Winkelhorst is toch weer inzetbaar voor het Nederlandse team, dat volgende maand gaat strijden voor een olympisch ticket. Eerder had de Twentse speler afscheid genomen van Oranje, uit onvrede over de aanpak van het nationale team.