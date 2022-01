Marathonschaatser Ingmar Berga per direct gestopt: ‘Het ging simpelweg niet meer’

Bornse schaats­ster Joy Beune moet genoegen nemen met zilver op NK allround

HEERENVEEN - Joy Beune is er zondag niet in geslaagd de nationale allroundtitel te veroveren op het NK in Heerenveen. De Bornse schaatsster ging in de slotafstand ten aanval, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede tijd op de 5000 meter.

