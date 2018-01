Marco Muller pakt thuiszege in Zuurbergcross

HOLTEN – De derde cross in het Crosscircuit van het Oosten is gewonnen door Marco Muller. De Holtenaar moest tot het uiterste gaan om de dagwinst zeker te stellen.

Meteen vanaf de start scheidde zich een groepje sterke lopers af, met daarin de latere winnaar Marco Muller en de winnaar van de eerste twee crossen, Henk Smalbrugge. Ook Leon Sanderman (AV Rijssen), Glenn ten Berge (Holten), Danny Paalman (Holten) en Vincent Maalderink (AV Hanzesport) liepen van voren mee, maar halverwege leek het op een duel uit te draaien tussen Muller en Smalbrugge. Uiteindelijk won Muller met drie tellen voorsprong in 37:02. Smalbrugge finishte in 37:05, Sanderman kwam als derde binnen in 37:48. Met een tijd van 44:37 wist de Hengelose Deborah Wissink het vrouwenveld achter zich te laten; Jolanda van Dijk (ACO) werd tweede in 46:03, Claudia Hilboldt (Hengelo) pakte in 48:47 de derde podiumplek.

5 kilometer

De korte cross over 5 kilometer werd een dubbelslag voor de rappe broertjes Abdi Ali, beiden nog junioren. De 16-jarige Ibrahim finishte als enige onder de 18 minuten en nam eigenlijk vanaf de start onbedreigd de leiding. De atleet van AV Hanzesport (Zutphen) zette een tijd neer van 17:50. Zijn drie jaar jongere broertje Farhaan kwam als tweede binnen in 18:37. Daarmee bleef hij de in het Duitse Wielen woonachtige William van Eeken acht seconden voor. Patty den Ouden was de snelste vrouw op de 5 kilometer in 20:33. De atlete van Daventria had daarmee een ruime voorsprong op Aline Kootstra (ACO), 20:58, en Yvonne Meijer (ACO, 21:30).

Jeugd