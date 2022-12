Marco ten Donkelaar helpt familieclub DOS-WK op alle fronten vooruit te komen

Waterpolo: duidelijke nederlaag vrouwen Ravijn, situatie OZ&PC uitzicht­loos

In de eredivisie vrouwen ging Het Ravijn stevig onderuit bij UZSC. De mannen van BZC waren in de eerste divisie dicht bij een stunt bij titelkandidaat MNC Dordrecht, maar gingen in de laatste minuut onderuit. Losser, koploper in de tweede divisie vrouwen, kreeg een pak slaag van ENC Arnhem en zakte naar de derde positie.

13 november