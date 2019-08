Marit Cent tevreden derde in Ronde van Borne

De drie reden een wedstrijd lang samen met Floor Weerink voor het peloton uit. Meijering en Spoor wisten de andere twee in de slotronden af te schudden, waarna de renster uit De Meern afgetekend won. De winnares vertrouwde het niet om met Cent naar de finish te rijden. “Marit maakte een sterke indruk en ik wilde voor de zekerheid van haar afkomen. Dus toen zij van kop ging, ben ik direct in de aanval gegaan. Ik wist dat Winanda er door zat en toen had ik meer vertrouwen in een goede afloop.”

Cent hoorde het met verbazing aan. “Ik had volgens mij de sprint van Meijering niet gewonnen, ik zat er ook wel wat doorheen. Een tweede plek had er wellicht wel voor met ingezeten als we met vier samen waren gebleven, maar ik ben blij dat ik weer een podiumplaats heb behaald. Door gezondheidsredenen miste ik mijn voorjaar, maar de afgelopen weken wist ik weer een aantal top 10-klasseringen te behalen. Een derde plek is voor mij een opsteker. Zeker ook omdat dit een wedstrijd dicht bij huis was. Hopelijk kan ik deze lijn nog even doortrekken.”