Marjolijn Abbink uit Hengelo pakt nationale titel taekwondo

Arnold Klieverik op stoom bij de Woolderesloop

14 januari Klieverik, lid van LAAC Twente, wist zich al snel verzekerd van de eindzege. “Ik had snel door dat het wel lekker ging, maar ik heb hier nog niet eerder zo snel gelopen,” aldus de winnaar, die in voorbereiding is op de Enschede Marathon. Zijn belangrijkste concurrenten, clubgenoten Richard Loendersloot en Wouter Doesburg, moesten flink toegeven. Loendersloot had een mindere dag en finishte na 53:23, Doesburg komt terug van een kuitblessure en werd derde in 54:16. Ingrid Prigge (LAAC Twente) won bij de vrouwen in een tijd net boven het uur, 1:00:59. Het gat naar de achtervolgsters, Astrid Benerink (Dyonisos) en Lotte Morsink (LAAC), was groot.