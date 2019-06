Markeloër Greve opnieuw in ijzersterk Nederlands team voor CSI Twente

CSI TwenteGEESTEREN - Bondscoach Rob Ehrens heeft een ijzersterk team geformeerd voor de landenwedstrijd van het CSI Twente in Geesteren komende zondag. Voor de tweede achtereenvolgende week is de Twentse topper Willem Greve uit Markelo van de partij. Het team bestaat verder uit Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager, terwijl de voor geboren Tukker Jos Lansink rijdende Frank Schuttert reserve is.

Het CSI Twente is dit jaar voor een keer veranderd in een CHIO, wat wil zeggen dat Geesteren dit jaar de enige plek in Nederland is waar een landenwedstrijd wordt gehouden voor zowel dressuur als springen. Normaal gesproken heeft Rotterdam deze status maar omdat daar later dit jaar het EK wordt gehouden, kwam de prestigieuze wedstrijd op Erve Maathuis terecht.

Opwaardering

Voor Geesteren betekende dit een fikse opwaardering van het deelnemersveld (en het prijzengeld) en bondscoach Rob Ehrens kondigde eerder al op eigen grond met een ijzersterke ploeg te willen aantreden. Ook al omdat dit de tweede wedstrijd is waarin de punten die Nederland haalt, meetellen voor de Longines FEI Nations Cup. De eerste was afgelopen weekeinde in het Poolse Sopot, waarbij Nederland niet verder kwam dan de vijfde plaats, na een zeer overtuigend begin in de eerste manche.

Willem Greve

Volledig scherm Maikel van der Vleuten © EPA In die equipe zat ook Willem Greve uit Markelo met de merrie Zypria S. Na een foutloze eerste manche, kreeg de combinatie in de tweede doorgang een balk aan de benen. Niettemin was Rob Ehrens onder de indruk van het duo want Greve treedt nu ook in Geesteren aan in het oranje jasje. Dat wordt al de derde wedstrijd voor Greve voor Oranje, in Rome was hij eerder de beste van de equipe. Wellicht is hij de vervanger van Harrie Smolders, de meest succesvolle Nederlandse ruiter van de laatste jaren. De organisatie maakte onlangs bekend dat Smolders ook zou afreizen naar Erve Maathuis om voor Nederland uit te komen maar hij zit niet in de ploeg.

Topmerrie

Volledig scherm Jur Vrieling © Foto: SCS/EQ Images Zijn afwezigheid wordt echter meer dan goedgemaakt door de rest van de ploeg. Maikel van der Vleuten is de man in vorm. Hij won afgelopen weekeinde nog de tweesterren GP in Kronenberg met zijn jonge paard Canisha. In Geesteren rijdt Van der Vleuten zijn topmerrie Dana Blue, waarmee hij onlangs tweede werd in de vijfsterren Grote Prijs van Madrid.

Routinier Jur Vrieling, die altijd sterk presteert op Erve Maathuis, komt met zijn topper VDL Glasgow van het Merelsnest aan start. De combinatie heeft al veel foutloze omlopen voor TeamNL gerealiseerd en is een vaste waarde voor de bondscoach.

Twentse geboortegrond

Dat geldt ook voor Marc Houtzager uit Rouveen, dit weekeinde vijfde in de Grote Prijs in Treffen (Oostenrijk) met Sterrehof’s Edinus, en zijn twaalfjarige ruin Sterrehof’s Calimero. Calimero, met in de genen de vermaarde Libero H waarmee Jos Lansink ooit Geesteren won, heeft zijn geboortestal bij Hans Horn in Oud-Ootmarsum, op een steenworp afstand van Geesteren.

Net als Houtzager heeft ook de derde ruiter in het team uit Overijssel, Frank Schuttert, een link met Twente. De boomlange ruiter uit Ommen rijdt paarden voor de tweevoudig winnaar van het CSI Twente, Jos Lansink, die in de Weerselose buurtschap Lemselo geboren en getogen is. Schuttert is reserve in Geesteren met Lyonel D.

De FEI Nations Cup wedstrijd voor springruiters is het klapstuk van het CSI Twente en wordt komende zondag 23 juni gehouden vanaf 14.45 uur . Voorafgaand daaraan wordt afscheid genomen van Glock’s London, het paard waarmee Gerco Schröder uit Tubbergen zilver behaalde op de Olympische Spelen van Londen en onder meer ook wereldkampioen met het team werd in Caen in 2014.

Voor meer info: csitwente.nl