Markelose Hilde Jager mag niet alleen in team maar onverwacht ook individueel aan de bak

Donderdag 10 juni stond aanvankelijk in de agenda van Hilde Jager als reisdag naar het WK in het Hongaarse Boedapest. De Markelose judoka zou er op de slotdag van het toernooi in actie komen tijdens het nieuwe onderdeel: de mixed teamwedstrijd. „Totdat ik vorige week een berichtje kreeg van mijn trainer dat er een plek in de selectie was vrijgekomen, na de afmelding van Kim Polling. De wedstrijden in mijn gewichtsklasse zijn donderdag al”, zegt een opgetogen Jager maandagmorgen, vlak voordat ze in de auto naar Schiphol stapte.