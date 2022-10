Markelose judoka Jager treft het niet op het WK

Hilde Jager stond maandag in de eerste ronde van het WK tegenover de Zweedse Anna Bernholm. Het was een lastige wedstrijd, maar Jager wist de Zweedse te verslaan op basis van straffen. In de tweede ronde kwam de Markelose de Kroatische Matic tegen. Jager bood weerstand, maar in de golden score bleek de huidige nummer 1 van de wereldranglijst net nog een maatje te groot te zijn. Later op de dag versloeg Matic in de finale haar landgenote Lara Cvjetko, waardoor ze haar titel prolongeerde.