Markelose springruiter Greve met Oranje naar prestigieuze Aken

MARKELO - Willem Greve is door bondscoach Rob Ehrens geselecteerd voor het CHIO Aken, een van de belangrijkste internationale concoursen van het jaar. De springruiter uit Markelo komt in de Duitse arena in actie met zijn toppaard Zypria.

De Landenwedstrijd van het CHIO Aken telt voor de springruiters van het Nederlandse team niet mee voor de Longines FEI Nations Cup serie. Maar de wedstrijd uit de Rolex reeks op donderdagavond 18 juli onder kunstlicht staat zo hoog aangeschreven dat bondscoach Rob Ehrens met een heel sterk team naar de Duitse stad afreist.

Geesteren

Die vier ruiters die de kleuren van Oranje vertegenwoordigen zijn dezelfde die bij het CHIO Geesteren tweede werden. Dit keer gaat Doron Kuipers mee als reserve. De resultaten in Aken zullen voor Ehrens zeker meewegen bij zijn beslissing over wie hij selecteert voor de Europese kampioenschappen in augustus in Rotterdam.

Behalve voor Greve is de keuze van Ehrens dus gevallen op Marc Houtzager (Rouveen) met Sterrehof’s Calimero, Maikel van der Vleuten (Someren) met Dana Blue en Jur Vrieling (Holwierde) met VDL Glasgow vh Merelsnest. Reserve is Doron Kuipers (Mijnsheerenland) met Charley.

Het CHIO Aken in het immense stadion van de Soers is dit jaar van 16 tot en met 21 juli. Dit jaar is Nederland in vijf disciplines actief: dressuur, mennen, springen, eventing en voltige.

Dressuur

Bondscoach Alex van Silfhout maakte in Geesteren al bekend met welk team hij bij het CDIO Aken aan start komt. „Ik kom niet met mijn sterkste, maar wel een sterk team aan de start. Ik wil in Aken nog wel wat combinaties kunnen testen met het oog op het EK. Het is goed dat ze daar onder die omstandigheden ervaring op doen”, motiveerde Van Silfhout zijn keuze. Het dressuurteam bestaat dit jaar uit drie combinaties: Marlies van Baalen (Brakel) met Ben Johnson, Diederik van Silfhout (Lunteren) met Expression en Adelinde Cornelissen (Nijkerk) met Zephyr. De Nations Cup in Aken telt mee voor het FEI Landenklassement waarin TeamNL na deelname in Compiègne en Geesteren op de vierde plaats staat.

Vierspannen

De Nederlandse vierspanmenners hebben een patent op de overwinning in de Landenwedstrijd in Aken. Dit jaar komt bondscoach Ad Aarts met zijn sterkste team naar de Soers. In Windsor wonnen Koos de Ronde en vader en zoon Chardon vorige maand de Nations Cup. Het team: Bram Chardon (Schipluiden), IJsbrand Chardon (Schipluiden) en Koos de Ronde (Zwartewaal).

Eventing

In de discipline eventing zijn de startplaatsen altijd zeer beperkt in Aken. Op dit moment heeft alleen Tim Lips met zijn toppaard Bayro een startbewijs op zak. Merel Blom hoopt ook van start te kunnen in Aken, maar staat nog op de wachtlijst.

Voltige