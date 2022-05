Marlene de Boer wint WK Ironman

De Boer, die inmiddels in Amsterdam woont, had 58:13 minuten nodig voor haar 3,8 kilometer zwemmen. Ze lag na dit onderdeel op de achtste plek. Voor de 100 kilometer fietsen had ze 5:24:39 nodig. Ze begon vervolgens met een voorsprong van 8:30 minuten aan de marathon. Die legde ze in 3:14:50 af. Toen ze over de finish kwam (totaaltijd 9:43:29), had ze meer dan twintig minuten voorsprong op de eerstvolgende vrouw.