Mart Bruggink: ‘Willen dit seizoen het podium halen’

ENSCHEDE – De Marathon Cup gaat komend weekeinde traditiegetrouw van start in Amsterdam. Dit seizoen is Tukker Mart Bruggink ook weer op de baan te zien. De schaatser (29 jaar) uit Borne, woonachtig in Tubbergen, debuteert op de marathon voor zijn nieuwe ploeg Bouwselect.

Dit weekend gaat het marathonseizoen van start. Ben je er klaar voor?

Bruggink: ,,Ik denk het wel. In Erfurt heb ik afgelopen zaterdag een rugblessure opgelopen. Ik ben nu in Heerenveen om te kijken hoe het gaat, maar ik verwacht zaterdag fit te zijn. De eerste marathon in Amsterdam is altijd spektakel. Er is veel media-aandacht en alle schaatsers willen hun spierballen tonen. De verhoudingen tussen de ploegen worden gelijk zichtbaar.”

Je rijdt sinds dit seizoen voor een nieuwe ploeg. Hoe bevalt dat tot op heden?

,,Het is een heel jonge ploeg. Ik ben met 29 jaar één van de ouderen. Het is een ploeg met nuchtere jongens en daar houd ik van. Ik denk niet dat wij een ploeg zijn die koersen gaan dragen, maar hoe zwaarder het wordt, hoe sneller je ons gaat zien. Wij hebben vooral als groep getraind en ik heb geleerd dat je dan vanzelf bovenkomt naarmate het seizoen vordert en in de buurt van het podium komt.”