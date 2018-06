Martijn Paalman wint Triathlon Rijssen in nieuw parcoursrecord

Mark Muller was al snelste uit het water in 12:58, op tien seconden gevolgd door Paalman en de Duitser Klaus Schlüter. Die twee bleken op de fiets oppermachtig en weken niet van elkaars zijde. Met de snelste fietstijden van de dag kwamen ze bijna gelijktijdig de wisselzone in om samen aan het lopen te beginnen. Daar nam Paalman, woonachtig in Apeldoorn, al snel een kleine voorsprong van twintig seconden, om die niet meer af te staan. Schlüter finishte als tweede in ook een zeer snelle tijd van 1:45:09, Holtenaar Mark Muller was na het fietsen vierde maar liep met de snelste looptijd van de dag toch nog het podium op (1:46:16).

Vrouwen

Achtste triathlon

Op de achtste afstand ook succes voor een TTvW-eredivisie atleet: Joost Somsen uit Eibergen was op alle onderdelen de snelste en boekte zo een fraaie kop-staart overwinning in 52:38. De posities waren ook hier snel verdeeld, want Groninger Niels Grote Beverborg lag de hele wedstrijd tweede (53:39) en Marco Muller uit Holten kwam als vierde uit het water, maar werkte zich op de fiets al snel op naar de derde plek (54:28). Met de snelste tijd van het vrouwenveld zorgde Riande van Weezep voor de vierde dagzege voor TTvW. De Wierdense won in 1:07:44. Yvon van de Berg uit Nijkerk werd tweede in 1:10:19, derde was Jody Sans uit Nijverdal in 1:12:37.