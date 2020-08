Martine Smeets in voorlopige selectie Oranje

Nieuw fenomeen in beachvol­ley­bal: ‘Dit ga je ook in Almelo zien’

10 augustus ALMELO – Twee dagen lang vormde Almelo het decor voor de top van het beachvolleybal. Die sport is in beweging, zoveel werd duidelijk. Zelfs de bedenker van King of the Court liep hier rond. Van de wat?! „De wereldvolleybalbond wil er een Olympisch onderdeel van maken. We hebben er geen patent op, maar wel het alleenrecht als het om wedstrijden met topspelers gaat.”