Martine Smeets is weer even terug in eigen land voor Tokio

Belgische renster D’hoore snelste op TT-cir­cuit; Wild weer terug in koers

10 maart Op het TT-circuit in Assen heeft de Belgische wielrenster Jolien D’hoore de eerste Nederlandse wegwedstrijd van het jaar gewonnen. Na 126 kilometer was D’hoore in de massasprint de snelste in de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour.