Mateo Blaswich, Busquets in Londen, de zonsondergang van Ramos en Czyborra in Bergamo

Set-Up'65 boekt belangrij­ke overwin­ning op Alterno

22 januari OOTMARSUM – De volleybalsters van Springendal Set-Up’65 hebben in de strijd om een plek in de kampioenspoule woensdagavond twee belangrijke punten gepakt. In eigen huis wonnen de Ootmarsumse vrouwen met 3-2 van Alterno.