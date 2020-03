Matige tweede helft nekt DSVD

Set-Up’65 begint met nederlaag aan degradatie­pou­le

22:06 OOTMARSUM – De eerste wedstrijd van Springendal Set-Up’65 in de degradatiepoule om lijfsbehoud in de eredivisie is uitgelopen op een teleurstelling. In eigen huis gingen de Ootmarsumse vrouwen met 3-2 onderuit tegen Alterno.