McLennan verovert harten Set-Up-publiek tijdens eerste thuiswedstrijd

Klein stadje

McLennan maakte afgelopen zomer de overstap van Brandon University naar Set-Up. Inmiddels is ze bijna twee maanden in Nederland. Na de eerste paar weken bij assistent-trainer Ronald Leussink in huis gewoond te hebben, heeft ze nu een plek voor haarzelf gevonden in Ootmarsum. Een klein stadje, vergeleken met Winnipeg, de Canadese stad waar ze vandaan komt. "Ik had nog nooit van Ootmarsum gehoord", lacht McLennan, terwijl ze vertelt hoe ze bij Set-Up beland is. "Ik speelde bij Brandon University. Universiteitsvolleybal is het hoogste niveau waarop je kan spelen in Canada. Als je daarna verder wil moet je naar Europa. Ik heb daarom een agent in de arm genomen, een Nederlander. Hij bracht me in contact met Set-Up."

Taal

De overstap naar Set-Up is een sprong in het diepe. McLennan verliet haar vertrouwde omgeving, maar heeft haar draai in Ootmarsum redelijk snel gevonden. "Het volleybal verschilt, op een paar kleine dingen na, niet veel met het volleybal in Canada. Wat vooral wennen is, is dat ik in een team terecht bij gekomen waar Nederlands om me heen wordt gesproken. Een taal die ik niet versta. Ik zal dit seizoen ook vast eens moeilijke momenten hebben, omdat ik zo ver van huis ben. Ik ben benieuwd hoe ik me dan staande hou. Maar vooralsnog ben ik hier geweldig opgevangen. Mijn teamgenoten helpen me waar het nodig is. Tijdens het vertalen van dingen tijdens wedstrijden, of buiten het volleybal om. Dat vind ik echt fantastisch."