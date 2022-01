Meer dan een set zit er voor Set-Up'65 niet in tegen Team22

Zoals verwacht waren de bezoekers, die meerdere internationals in de gelederen hebben, een maatje te groot in sporthal De Schalm. Met 11-25 had Set-Up in de eerste set amper iets in te brengen. Het team van Abchir herstelde zich knap en sleepte de tweede set met 25-22 binnen. “We speelden in die eerste set te afwachtend, waren niet onszelf. Dat is de jeugdigheid”, sprak Abchir. “In de tweede set speelden we met meer enthousiasme en waren we beter gefocust. De meiden namen meer verantwoordelijkheid en door hard te werken waren we bij vlagen beter dan hun.”