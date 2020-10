Meerdere handbalwedstrijden afgelast vanwege corona

Borhave zou thuis spelen tegen VZV. Omdat een speelster van de tegenstander corona heeft, is de wedstrijd uitgesteld.

DSVD heeft besloten dat alle teams voorlopig (in elk geval tot en met 18 oktober) niet trainen en geen wedstrijden spelen. Dit naar aanleiding van het snel stijgend aantal besmettingen en quarantaines in Deurningen. Het bestuur vindt het daardoor niet langer verantwoord om de trainingen en wedstrijden voort te zetten. De wedstrijden zijn in afstemming met het Nederlands Handbal Verbond (NHV) voorlopig afgelast.