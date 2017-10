Mekking wil bij Tonego'65 afscheid nemen met een prijs

Hij is verslaafd aan basketbal, maar toch is coach Wim Mekking komend weekeinde niet in de sporthal te vinden. "Ik ga uit eten met de familie", bekent hij. "Mijn vrouw en ik zijn 45 jaar getrouwd, daar moeten we aandacht aan besteden."

Gelukkig voor hem zijn de basketbalsters van Tonego'65 komend weekeinde vrij, Mekking mist dus geen wedstrijd. Hoe anders was dat vorig seizoen, toen de coach bij een reeks wedstrijden ontbrak vanwege een longontsteking. Inmiddels is het weer goed met de gezondheid, heeft Mekking de draad weer opgepakt en staat hij met Tonego fier aan kop met acht punten uit vier wedstrijden.

"Een knappe start", zegt Mekking. "Helemaal als je ziet hoeveel punten we scoorden. We hebben al een doelsaldo van plus 102, waarbij we 271 punten hebben gemaakt. En dat terwijl we nog kampen met blessures en we Dionne Joosten nog missen wegens haar zwangerschap."

Serie

Tonego won met 68-43 van Pluto, met 57-43 van Arnhem Eagles, met 63-40 van WSV en afgelopen week boekte de ploeg van Mekking een 83-43 overwinning op The Valley Bucketeers. "Vorig seizoen deden we het ook aardig, maar toen hebben we een serie wedstrijden veel punten laten liggen en zijn we teleurstellend vierde geworden", zegt Mekking. De mindere serie was, toevallig of niet, tijdens de absentie van Mekking. "De mensen die het destijds van mij overnamen, kun je dat niet kwalijk nemen. Die hebben hun best wel gedaan."

Toch is Mekking blij dat hij zelf weer voor de groep staat. De kern is gebleven en regelmatig sluiten ook speelsters uit U20 aan. Fabienne Scheffers bijvoorbeeld. "Pas zestien, maar heel leergierig."

Op leeftijd

Zelf wordt de coach uit Haaksbergen komend jaar 70 en dat vindt Mekking een mooie leeftijd om te stoppen. "Ik ben sinds drie jaar weer op het oude nest en dat bevalt heel goed, maar ik denk wel dat dit mijn laatste jaar is. Mijn standpunt is ook dat je na drie jaar bij een club ergens anders moet gaan kijken. Voor mij ligt dat anders, want welke club zit er nu nog te wachten op een coach van 70? Op een gegeven moment houdt het dus op. Als je nou met een heel andere selectie gaat werken, vind ik het nog wat anders, maar de groep kent mij door een door en ik ken de groep, dus er valt nog weinig nieuws te bespreken. Bij mijn vrouw is dat anders. Die ken ik al 50 jaar en dat verveelt nooit, ha ha."