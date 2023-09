Menner Mark Weusthof stapt na 26 jaar van de bok: ‘Was die wielrenner die nooit de Tour zou winnen, maar wel etappes’

Mark Mekenkamp is gek op zijn medailles maar veraf­schuwt de pijn elke dag, elk uur

Mark Mekenkamp is in de vorm van zijn leven. Hij werd in augustus zowel Europees als wereldkampioen handbiken. Al die medailles geven hem ongelooflijk veel voldoening, maar hij zou ze graag inleveren voor een gezond lichaam. „Elke dag, elk uur, altijd heb ik pijn.” De 50-jarige inwoner van Saasveld neemt plaats op De Klapstoel.