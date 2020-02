Merle Baasdam verruilt Set-Up’65 voor Belgische competitie

De 21-jarige Ootmarsumse is een kind van de club. Het besluit om te vertrekken was dan ook lastig voor Baasdam. “Bij Set-Up ’65 heb ik echt een super toffe en leuke tijd gehad. Daar ben ik alle trainers, vrijwilligers, sponsors en supporters heel erg dankbaar voor. Ik heb er op diverse vlakken heel veel geleerd. Het is heel mooi dat ik via mijn eigen cluppie de eredivisie heb gehaald.”

In België hoopt Baasdam de volgende stap in haar carrière te zetten. “Oostende is een jong en ambitieus team dat ook in Europa speelt. Een tijdje geleden ben ik door deze Belgische club benaderd. Ik zag het als een mooie kans en was ook toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben benieuwd waar mijn lat ligt.”