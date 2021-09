Met de kinderen op de tribune afscheid nemen met goud; gaat Frank Hosmar voor de herkansing in Parijs?

Voor Beuningse triatlete Klamer is vierde plaats meer dan nét geen medaille

30 juli Twee dagen na de eerste sterfdag van haar moeder vertrok Rachel Klamer naar Tokio. Met een koffer vol herinneringen. Ondanks een abnormale voorbereiding eindigde de 30-jarige Beuningse triatlete knap als vierde. Zaterdag volgt de mixed team relay. „Een medaille voor mijn moeder winnen, is mooi. Al had het haar niet uitgemaakt of ik nou eerste of laatste werd.”