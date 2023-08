Met een verliefd gevoel weer Europa in: Tex Town Tigers maakt na ruim tien jaar rentree op hoogste Europese niveau

1934-2023 Met het overlijden van Gerard Oude Nijeweme verliest Denekamp de grondleg­ger van de zwemsport in het dorp

Hij heeft sportcomplex Dorper Esch in Denekamp gesmeed en gevormd tot wat het nu is. Vele talenten van De Dinkel bereikten onder zijn bezielende leiding de nationale en internationale top. De zwemsport was het kindje van Gerard Oude Nijeweme, die zondag op 89-jarige leeftijd overleed.