Meteen topduel voor Rini Coolen: ‘Spannende periode’

Waterpolo­man­nen uitgescha­keld door Hongarije op EK in Barcelona

22 juli De Nederlandse waterpoloërs zijn er niet in geslaagd om de laatste acht te halen op het EK in Barcelona. In de tussenronde was vice-wereldkampioen Hongarije met 12-9 te sterk voor de formatie van bondscoach Robin van Galen. Door de nederlaag gaat Oranje nu wedstrijden spelen voor de negende tot en met twaalfde plaats.