MHC Almelo gaat na nederlaag voor herkansing

ROSMALEN – De hockeyers van MHC Almelo hebben een goed seizoen vooralsnog niet kunnen bekronen met promotie naar de eerste klasse. Na winst in de shoot-outs, vorige week thuis, volgde zaterdagmiddag in Rosmalen een duidelijke 3-1 nederlaag. Daardoor is een derde duel noodzakelijk geworden, waarin Almelo morgen thuis mag proberen de klus alsnog te klaren.

“Het zat er niet in vandaag,” was aanvoerder Derck Smink realistisch na afloop. De Almeloërs begonnen scherp en fel aan het tweede duel, maar hadden toch ook last van de zenuwen. Acteren op eerste klasse niveau zou een unicum zijn in de historie van de Almelose club. Met dat vooruitzicht blokkeerde de ploeg toen de openingstreffer niet viel.

Tien minuten

Het gehele seizoen zet Almelo eigenlijk al de toon in de eerste tien minuten. Zo ook in Rosmalen. Almelo was beter, maar waar normaal in dat tijdsbestek de eerste treffer valt bleef deze nu uit. Het uitblijven van de openingstreffer was niet goed voor de gemoedsrust van de Almeloërs: Rosmalen wist het initiatief over te nemen en nam langzaam maar zeker het heft in handen.

Waar Almelo een week eerder duidelijk de betere ploeg was, moesten ze nu in achtervolging op de Brabanders. Voor rust viel de openingstreffer, vlak na rust viel uit een standaardsituatie de 2-0.

Twijfel

Er sloop twijfel in de Almelose ploeg. Moest er vol gas gegeven worden in de achtervolging, in een ultieme poging de klus vandaag te klaren? Of krachten sparen voor een eventueel derde duel, morgen, op de eigen vertrouwde Almelose bodem? Rosmalen maakte aan die twijfel een einde door de 3-0 er in te leggen. Via een strafcorner deed Almelo nog wel wat terug, maar meer zat er niet in.

De Almeloérs wisten zich wel gesteund door een vijftigkoppig meegereisd thuispubliek, maar hadden toch vooral moeite met de entourage, het vreemde veld en de nervositeit. Daardoor had de ploeg van trainer coach Alexander Enzerink een lastige middag onder de rook van Den Bosch.

Strijdvaardig

Aanvoerder Smink toonde zich na afloop echter weer strijdvaardig: ”Morgen in eigen huis wordt het een compleet andere wedstrijd. Nog een keer vlammen op eigen bodem en alles op alles voor die promotie.”