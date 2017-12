Michael van Praag ambassadeur FootballEquals Foundation van Mary Kok

Van Praag, voormalig voorzitter van Ajax en de KNVB, heeft zich altijd hardgemaakt voor diversiteit in de voetballerij. Dat is ook de boodschap die de FootballEquals Foundation uitdraagt.

De foundation van Mary Kok is in mei 2016 opgericht, toen FC Twente Vrouwen noodgedwongen moest stoppen met de meisjesopleiding. Het is een not for profit foundation die zich inzet gender equality te helpen promoten en realiseren via voetbal