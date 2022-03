Michel Jansen op z’n plek als technische baas bij Emmen: ‘Deze club heeft minimaal dezelfde mogelijkheden als Heracles’

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD nipt onderuit bij V&L

DSVD had lang uitzicht op een goed resultaat bij V&L. In de slotfase ging de ploeg van trainer Jan Majoor echter alsnog onderuit (23-21). Borhave kwam dit weekend niet in actie. De Tukkers won in de eerste divisie eenvoudig van ZAP (32-22). In de hoofdklasse boekten Olympia en Stevo ruime zeges.

