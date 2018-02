'Mijn beste prestatie ooit, uitgerekend in Enschede'

ENSCHEDE - Met een zesde plaats in de schaatsmarathon van Enschede was Kars Jansman vrijdagavond dik tevreden. ,,Dit is mijn beste prestatie ooit als marathonschaatser in de topdivisie. En dat uitgerekend in Enschede'', aldus de 22-jarige schaatser uit Hellendoorn.

Jansman zat vrijdagavond, tijdens de dertiende wedstrijd van de KPN Cup in Enschede, mee in de kopgroep van achttien man die een ronde voorsprong op het peloton pakte. Als jonkie tussen grote namen als Nederlands kampioen Simon Schouten, Chrispijn Ariëns, Sjoerd den Hertog , Arjan Stroetinga en Gary Hekman. ,,Ik heb dit jaar veel progressie gemaakt. Het is mijn eerste volledige jaar in de topdivisie, vorig seizoen schaatste ik vooral nog bij de beloften. Ik heb goede wedstrijden gereden, maar dat zie je niet altijd terug in de uitslagen'', aldus Jansman, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Bouw & Techniek. ,,Vlak voor het vertrek naar de Weissensee heb ik mijn contract verlengd en is afgesproken dat ik volgende winter in het rode pak van Bouw & Techniek rijd. Daar ben ik heel blij mee, wat mij betreft mag het nieuwe seizoen al wel beginnen.''

Ervaring opdoen

Zijn eerste jaar op het hoogste marathonniveau was vooral bedoeld om rustig ervaring op te doen. ,,En om me verder te ontwikkelen'', aldus Jansman. ,,Dit jaar heb ik tweemaal eerder in een kopgroep gezeten, die een ronde voorsprong had gepakt op het peloton. Maar tweemaal kwam ik ook ten val, helaas, dus een echt goede uitslag heeft er nog niet ingezeten voor mij.''

Niet vallen vanavond, hield Jansman zich dan ook voor tijdens de marathon in IJsbaan Twente. ,,Voor mij zijn er eigenlijk twee banen heel belangrijk. Dat is Deventer, waar ik ben begonnen met schaatsen, en natuurlijk Enschede. Tijdens de marathon van Deventer kwam ik al vrij vroeg ten val, waardoor mijn wedstrijd er in feite al op zat. Daarom was ik vandaag extra gebrand op een goede uitslag en gelukkig is dat uitgekomen.''

Interessant slot

Met nog drie marathons op het Nederlandse kunstijs en drie wedstrijden op het Zweedse natuurijs kijkt Jansman uit naar een interessant slot van zijn eerste seizoen bij 'de grote mannen'. ,,Wie weet zit er nog wel een podiumplaats in, het gaat zo lekker dit seizoen. Ik heb niet eens het idee dat we de meeste wedstrijden al weer gehad hebben'', aldus Jansman, die op de Oostenrijkse Weissensee dertiende werd in het ONK en na 160 kilometer uitstapte tijdens de Alternatieve Elfstedentocht. ,,Ik had last van mijn wreef, kon helaas niet meer verder schaatsen.''