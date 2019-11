Mika Smelt sluit weer aan bij BZC

WVC Volley gaat met opgeheven hoofd van veld

7:32 WIERDEN - Een bomvolle tribune in de Dikkenshal en een spectaculaire opkomst met lichteffecten en muziek: de vrouwen van WVC Volley spelen deze zaterdagavond niet zomaar een wedstrijd. De eerstedivisionist neemt het in de achtste finale van het bekertoernooi op tegen Eurosped. Maar een stunt zit er niet in.