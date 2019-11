Mika Smelt uit Vriezenveen: terug bij Oranje dankzij Servisch avontuur

Hij had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend, zegt Mika Smelt (20) over het telefoontje van de bondscoach. Enkele jaren eerder had de Vriezenvener namelijk zelf de deur naar Oranje dichtgegooid. De reden? De toenmalig nationaal keuzeheer - Robin van Galen - zag het niet zitten met de Twentse waterpoloër. "De Nederlandse selectie kostte me veel tijd en energie, terwijl ik voor mijn gevoel geen kans kreeg van Van Galen." Verder dan trainen met de andere internationals in het bondsbad in Zeist kwam Smelt niet, bij Jong Oranje nog een vaste waarde in het water.