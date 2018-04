Military Boekelo blijft strijdtoneel NK Eventing

Voorzitter Military Boekelo verheugd

Robert Zandstra, voorzitter van het grootse evenement in Twente is verheugd dat het NK in Boekelo blijft. „We zijn al jaren graag gastheer van het Nederlands Kampioenschap en blijven dat met veel plezier nog jaren volhouden. Vorig jaar is het hoofdterrein van ons evenement noodgedwongen verhuisd. Deze verandering heeft zeer goed uitgepakt en geeft ons de mogelijkheid om nog verder te professionaliseren. Uiteraard staat de sport daarbij voorop, maar ook onze andere pijlers - business and pleasure - dragen ons evenement. We zijn er trots op dat ieder jaar weer zoveel topruiters bij ons aan de start staan, daar hoort de Nederlandse top natuurlijk ook bij.”

Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS, is enthousiast dat het contract met Military Boekelo verlengd is. „Boekelo is een prachtig podium voor de Nederlandse paardensport. Het is een zeer veelzijdig, professioneel evenement waar enorm veel publieke- en mediabelangstelling voor is. Dat Boekelo ook internationaal veel aanzien heeft, wordt onderstreept door het feit dat de FEI al vele jaren de finale van de Nations Cup toevertrouwd aan Boekelo. Ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse eventingsport is het natuurlijk goed om zo’n topevenement binnen de landsgrenzen te hebben. Eventing is een van de Olympische disciplines van de paardensport en groeiende in ons land. Vorig jaar wisten twee Nederlandse combinaties zich te mengen in de top van het internationale klassement en was de nummer drie van het NK een jonge amazone. Dat onze ruiters het zo goed doen op dit internationale niveau is verheugend en we doen er alles aan om deze vooruitgang verder door te zetten.”