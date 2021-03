Military Boekelo wil EK eventing organiseren

BZC speelt De Ham na rust helemaal zoek

6 maart WATERPOLO - BORCULO - Schuurman BZC heeft een overtuigende overwinning geboekt tegen De Ham. Vooral in de tweede helft was de Borculose formatie oppermachtig: 15-7. Zondag wacht BZC wederom een thuisduel in de eredivisie. Dan is Het Ravijn de tegenstander.